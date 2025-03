Ilpiacenza.it - Cittadella, i commercianti chiedono tempi certi al Comune: «Stiamo facendo sacrifici»

Leggi su Ilpiacenza.it

C’è delusione, in questo momento, tra ie le rispettive associazioni di categoria. In vista della partenza del cantiere di piazzaci si attendevano più interventi di sostegno per le attività economiche della zona. Nell’area Nord di Piacenza, quella che sconta gli effetti.