Cisterna, Nicola Gratteri per la giornata della Memoria, alla scuola Plinio il Vecchio

Questa mattina, 21 marzo dalle ore 9 alle ore 11 la palestrasede centralesecondaria di I grado “il” ospiterà il ProcuratoreRepubblica di Napoli, in occasionee dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’incontro con il magistrato tra i più impegnati nella lottacriminalità organizzata è stato organizzato dreferente del percorso di Educazione civica Maria Teresa Suglia e patrocinato dal Comune di.“Il nostro Istituto – sottolinea la Dirigente scolastica Fabiola Pagnanelli – pone da sempre grande attenzione all’Educazione civica e al Progetto Legalità, due percorsi fondamentali per la formazione di cittadini consapevoli, critici e responsabili.” “Crediamo che lanon sia solo il luogo in cui si acquisiscano conoscenze e competenze, ma anche lo spazio in cui si costruisce una coscienza civile, fondata sul rispetto delle regole, sulla giustizia e sull’impegno per il bene comune.