Ilgiorno.it - Ciro Paudice, operaio morto cadendo da un tetto a Lentate sul Seveso: chieste tre condanne

sul(Monza Brianza), 21 Marzo 2025 - Erain cantiere a 61 annidal lucernaio di unda un’altezza di 6 metri. Per questo infortunio sul lavoro, accaduto il 26 febbraio del 2019 asul, in via Don Gnocchi 230, in un’area di proprietà del Demanio dell’ex parco militare di Camnago e costato la vita a, 61enne residente a Casalnuovo di Napoli, la Procura di Monza ha chiesto 3e 2 assoluzioni: 3 anni e mezzo per i due titolari dell'azienda del Napoletano di cui l'era dipendente e 2 anni per il capocantiere, mentre dovrebbero uscire indenni secondo la pubblica accusa dal reato di omicidio colposo il direttore e il responsabile dei lavori decisi dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per realizzare una trentina di alloggi per appartenenti alla Guardia di Finanza e un deposito di beni oggetto di sequestro.