Amica.it - Cinque tagli capelli di tendenza per la primavera 2025 da non perdere

Leggi su Amica.it

Hanno una forteamarcord, ida non. Ognuno rievoca stili e acconciature di un passato vicino o lontano. Chi si avvicina a un’era d’oro del cinema hollywoodiano, e non solo per occasioni da red carpet. Chi rievoca ancora gli Anni 90, rieditando un loroo corto cult (il Pixie Cut). E ancora, c’è chi guarda addirittura agli Anni 50 per dare un’altra interpretazione contemporanea al fenomeno tanto amato del bob all’italiana. Dive e star sono lì per fare da sorgenti di ispirazione. A partire da Gina Lollobrigida.: il Gina bobIl famoso duo di hairstylist londinesi The Hair Bros che non possiamo non prendere come punti di riferimento per ogni nuova, eleggono ancora una volta il caschetto all’italiana come uno deipiù interessanti del panorama estetico attuale.