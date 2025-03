Cinema Gubitosi annuncia | a fine anno lascio direzione di Giffoni

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 mar. (askanews) – Dopo l’edizione 2025 Claudiolascerà, il festival diper ragazzi che ha fondato nel 1971 e che negli anni si è attestato tra gli appuntamentitografici italiani più importanti. L’annuncio è arrivato in un’intervista al quotidiano Il Mattino in cui ha raccontato come sta vivendo un lungo ciclo, 55 anni, che sta per chiudersi e ha fatto un bilancio di quanto fatto in questi anni. ‘Non sarà solo un momento di passaggio, sarà un contra ciò che è stato e ciò che verrà – ha detto – ma quando si tratta del bilancio di una vita, la mia, tutto cambia. Non è più semplicemente una somma, è una domanda definitiva, un’esigenza profonda. Il mio bilancio parte da un interrogativo: cosa ho costruito dal 1971 a oggi? Non è retorica, non è nostalgia.