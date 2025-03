Romadailynews.it - Cina: sindacati presentano misure per incentivare consumi culturali, turistici tra lavoratori

La All-China Federation of Trade Unions (ACFTU) ha annunciato 10per stimolare itra i, con l’obiettivo di rinvigorire ulteriormente lo sviluppo economico e sociale. Secondo l’ACFTU, le iniziative principali comprendono la distribuzione di buoni di consumo sindacali, l’innalzamento degli standard per l’aiuto alle persone bisognose e l’aumento del sostegno per l’assistenza ai. La federazione ha dichiarato che questemiglioreranno l’accesso deiai servizi, sportivi e, migliorando al contempo la protezione del welfare. Idi base sono incoraggiati a emettere buoni annuali per il consumo di beni di uso quotidiano e di prodotti. A gennaio, il Consiglio di Stato cinese ha annunciato una serie diper, come l’offerta di piu’ coupon e sconti per i consumatori e piu’ servizi, artistici e di altro tipo presso le istituzioni pubbliche.