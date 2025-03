Romadailynews.it - Cina: Shanghai, nuova Megafactory Tesla inizia a esportare Megapack

Ladi, nellaorientale, oggi ha esportato il suo primo lotto di batterie ad accumulo di energia, ha annunciato l’azienda. Laha impiegato poco piu’ di un mese dall’avvio della produzione per realizzare la sua prima esportazione, con le batterie trasportate dal porto diall’Australia. Questa esportazione evidenzia l’ulteriore espansione dinel mercato globale dell’accumulo di energia e sottolinea anche l’estensione della tecnologia delle batterie dai veicoli elettrici all’accumulo di energia, secondo l’azienda. Iprodotti nello stabilimento diriforniranno sia il mercato nazionale che quelli dell’Asia-Pacifico. Ile’ un dispositivo elettrochimico per l’accumulo di energia che utilizza batterie al litio, una via tecnica dominante nel settore dell’accumulo di energia di nuovo tipo.