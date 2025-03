Romadailynews.it - Cina: ricercatore, crescenti opportunita’ per compagnie di viaggio grazie a IA

Lasta svolgendo un ruolo cruciale nel settore globale dei viaggi,all’uso dell’intelligenza artificiale, ha dichiarato unsulle tendenze globali. Le agenzie di, lealberghiere e leaeree cinesi stanno compiendo notevoli progressiai nuovi strumenti open-source di intelligenza artificiale che stanno rivoluzionando il mercato globale, secondo il rapporto IMD Travel Future Readiness Indicator 2025, pubblicato martedi’ dall’International Institute for Management Development (IMD) con sede in Svizzera. “Lo sviluppo di GenAI ha aperto agli operatori cinesi moltedi creare e utilizzare modelli linguistici di grandi dimensioni per sovralimentare la personalizzazione digitale”, ha dichiarato Howard Yu, direttore dell’IMD Center for Future Readiness.