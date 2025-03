Romadailynews.it - Cina: regista di “Nuovo Cinema Paradiso” guidera’ giuria del SIFF

Leggi su Romadailynews.it

Il famosoitaliano Giuseppe Tornatore, noto per classici come “” e “La leggenda del pianista sull’oceano”, sara’ il presidente delladel Golden Goblet Awards al Shanghai International Film Festival () di quest’anno, ha dichiarato oggi l’organizzatore. La 27ma edizione dei Golden Goblet Awards del, in programma dal 13 al 22 giugno, prevede cinque sezioni di concorso: lungometraggi, nuovi talenti asiatici, documentari, film d’animazione e cortometraggi. “I festivaltografici non sono solo una celebrazione del, ma anche un momento in cui coetanei di diversi Paesi si riuniscono, si scambiano idee e apprezzano film eccezionali”, ha dichiarato Tornatore. L’uomo ha rivolto un invito ai registi di tutto il mondo, sottolineando l’importanza del festival per i giovani registi.