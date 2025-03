Romadailynews.it - Cina: produzione di materiali per MTC cresce costantemente

Ladiper la meditradizionale cinese (MTC) inha mantenuto una crescita stabile negli ultimi anni, ha dichiarato oggi un funzionario agricolo. La capacita’ di approvvigionamento di taliha continuato are. Le aree di coltivazione hanno ora raggiunto circa 50 milioni di mu (3,33 milioni di ettari) in tutta la, raddoppiando nell’ultimo decennio, ha dichiarato Liu Lihua del ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali in una conferenza stampa. Il layout produttivo e’ stato ottimizzato e in tutto il Paese sono state formate sette grandi regioni specializzate inmedili autentici, ha dichiarato Liu. Lalavorera’ per costruire una serie di basi didi questidi alto livello, per sostenere la crescita di cluster industriali di MTC vantaggiosi e di cittadine specializzate e per creare marchi di erbe medili distintivi, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di alta qualita’ dell’industria della MTC, ha dichiarato il funzionario.