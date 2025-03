Romadailynews.it - Cina: MOC, stabilizzera’ ulteriormente investimenti esteri nel 2025

Lalavorera’ per stabilizzareglinel, attuando misure per aprire piu’ campi e migliorare l’ambiente imprenditoriale, ha dichiarato ieri il ministero del Commercio (MOC). Ad oggi, il Paese ha concesso a 13 societa’ a investimento estero l’accesso ai servizi di telecomunicazione a valore aggiunto, dando il via a piu’ di 40 progetti biotecnologici finanziati dall’estero, e approvando l’entrata in funzione di tre nuovi ospedali di proprieta’ interamente estera, ha dichiarato He Yongqian, portavoce del ministero, in una conferenza stampa. Quest’anno laampliera’ la portata del suo programma pilota di apertura, rivolgendosi a settori come l’istruzione e la cultura, ha dichiarato la funzionaria. Il ministero intensifichera’ inoltre gli sforzi per rendere launa destinazione privilegiata per gli, ha dichiarato la portavoce, aggiungendo che il Paese sta preparando una serie di attivita’ di promozione all’estero per attirare gli investitori stranieri.