Cina: Hong Kong annuncia primo lotto di progetti pilota per LAE

Un drone sviluppato dalla Phoenix Wings, un’azienda di UAV (Unmaned Aerial Vehicle) per il trasporto merci sotto il controllo del colosso cinese delle consegne espresse SF Group, fotografato durante la cerimonia di inaugurazione deldidi sandbox normativi per l’economia a bassa quota (LAE) tenutasi a, nel sud della, ieri 20 marzo 2025. Il governo della regione amministrativa speciale di(HKSAR) ieri hato l’elenco di questo, con l’obiettivo di infondere nuova vitalita’ all’economia diattraverso l’attuazione graduale di questi. Dei giornalisti osservano un drone della Meituan, una delle principali piattaforme cinesi di e-commerce per i servizi, durante la cerimonia di inaugurazione deldidi sandbox normativi per l’economia a bassa quota (LAE) tenutasi a, nel sud della, ieri 20 marzo 2025.