Cina | costruisce mega rete per previsioni meteorologiche spaziali

Una delle infrastrutture scientifiche chiave della, il Chinese Meridian Project (CMP), oggi ha superato con successo l’approvazione nazionale per la sua seconda fase. Il progetto dara’ impulso alla ricerca scientifica d’avanguardia e fornira’ un sostegno fondamentale ai servizi di previsione meteorologica spaziale del Paese, secondo il Centro nazionale di scienzedell’Accademia cinese delle scienze. Il progetto, noto anche comedi monitoraggio dell’ambiente spaziale a terra, rappresenta la prima struttura completa al mondo per il monitoraggio dello spazio Sole-Terra, dall’atmosfera solare allo spazio vicino alla Terra. Lo spazio Sole-Terra e’ l’area principale in cui l’uomo svolge attivita’e utilizza lo spazio. Il meteo spaziale catastrofico puo’ comportare rischi significativi come guasti ai satelliti, interruzioni delle comunicazioni, deviazioni della navigazione e interruzioni dellaelettrica.