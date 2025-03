Romadailynews.it - Cina: Centro ricerca Nanfan raccoglie semi coltivati nello spazio

Un membro dello staffpresso ildisulla coltivazione dia Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 21 marzo 2025.Questisono stati lanciatia bordo del satellite cinese Shijian-19 riutilizzabile e in grado di rientrare, per esporli a condizioni come l’alto vuoto, la microgravita’ e le radiazioni cosmiche, che causano mutazioni genetiche in modo casuale. Tornati sulla Terra, gli scienziati selezionano icon caratteristiche vantaggiose – come resa elevata, qualita’ superiore, maturazione precoce e resistenza alle malattie – e li coltivano in nuove varieta’ di colture. Agenzia Xinhua