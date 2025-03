Ilfattoquotidiano.it - Cielo offuscato dalla sabbia e forti piogge: ecco la tempesta Martinho colpisce l’Italia

La forteribattezzata, che sta colpendo la Spagna, arriverà anche in Italia. Laatlantica si sposterà gradualmente sulla Francia e nel Mediterraneo centrale per raggiungere il nostro Paese questo weekend. Le primebagneranno Liguria e Piemonte già nella serata di venerdì, ma sarà durante il weekend che la perturbazione porteràintense e temporali. La Toscana sarà nuovamente una delle regioni più interessate dalleintense. Sabato si prevedonomoderate al Centro-Nord, con un peggioramento più significativo durante la notte e possibili nubifragi in arrivo su Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Domenica sarà ancora caratterizzata da, soprattutto al mattino, con un miglioramento al Centro nel corso della giornata. Il Sud sarà solo marginalmente interessato da questo peggioramento.