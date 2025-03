Lanazione.it - Ciclista fatto cadere da un’auto, militare rimane gravemente ferito. Il conducente fugge via

Scansano, 21 marzo 2025 – Andava in bicicletta, sulla strada Scansanese, quando all’altezza della frazione di Pancole una macchina lo ha urtato, probabilmente con lo specchietto retrovisore, e ilè finito a terra. L’uomo in sella alla bici ha 32 anni, è immediatamente finito a terra ed uscito dall’incidente, l’automobilista invece non si è fermato e ha proseguito la sua corsa. Adesso le forze dell’ordine indagano e al vaglio sono anche le telecamere del Comune di Scansano che sono state installate anche in prossimità del punto dove sarebbe avvenuto lo scontro tra ile l’automobile. Ilche nella vita è arruolato nell’esercito, è stato quasi immediatamente soccorso dall’ambulanza ed è stato portato all’ospedale Misericordia di Grosseto, è ora ricoverato in rianimazione.