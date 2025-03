Sport.quotidiano.net - Ciclismo master a Sforzacosta. Vincono al Trofeo San Giuseppe. Maronari, Fedele e Mery Guerrini

Conferme e ritorni nel circuito del Cappello d’OroAmatori, concepito e gestito da Demetrio Iommi, presidente del Continental team Sam – Vitalcare – Dynatek. Continuano a guidare Francesco Pirro (junior morrovallese del Team Go Fast), Maurizio Zannoni (supergentleman della Maplast – Potenza Picena), Emanuela Sampaolesi (amazzone del Team Go Fast). Nuovo leader dei gentlemen è Alessandro Carini, dell’Fd Steel. La scuderia portorecanatese si è superata a, nella tappa che metteva in palio il 55°San, allestito dalla Nuova Sibillini e dal locale Comitato festeggiamenti, con l’egida e la supervisione dell’Acsi Macerata. Il gentleman Maurosi è imposto in volata seguito nella prima corsa dai compagni arancioblù Alberto Bonvini e Alessandro Carini. Nella seconda gara il senior Manuel(New Limits Monturanese) ha superato gli alfieri del Torello Cycling Team): il veterano Alessandro D’Andrea e lo junior Riccardo Fioretti.