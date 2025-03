Quotidiano.net - Cibo e sostenibilità. L’importanza di ridurre gli sprechi alimentari

Leggi su Quotidiano.net

Italia leader nello spreco alimentare. Per educare i cittadini a una politica ambientale più sostenibile, l’agronomo Segrè ha dato vita a una sfida finalizzata all’abbattimento dello spreco, "che si dovrà attestare – spiega lo stesso creatore– a 369,7 grammi settimanali. Per centrare l’obbiettivo dobbiamo tutti tagliare, ogni anno, da qui al 2029, circa 50 grammi dia settimana a testa". In termini pratici significa un quarto di mela in meno nel bidone a settimana. Per monitorare l’andamento della sfida, è stata realizzata un’app – lo Sprecometro– che permette di quantificare l’impatto ambientale che produciamo sul Pianeta. Secondo i dati raccolti in occasione della Giornata nazionale dello spreco alimentare, lo scorso 5 febbraio, il 37% degli italiani fa scadere ilin dispensa, solo il 23% programma i pasti settimanali e il 75% non è in grado o non è disposto a rielaborare gli avanzi in modo creativo.