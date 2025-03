Chris Wood ha prenotato per la firma di autografi in Nuova Zelanda

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-21 16:09:00 Il web non parla d’altro:ha segnato una seconda tripletta per lamentre si spostavano verso un posto di Coppa del Mondo-e poi è statoper ladisugli spalti., 33 anni, ha colpito una tripletta nella sua sconfitta per 7-0 di Fiji in una qualifica di Coppa del Mondo venerdì ed è stato sostituito a una standing ovation dopo il suo terzo gol a Wellington.L’attaccante della foresta di Nottingham si è diretto direttamente sugli spalti perree ha fatto la sua foto con i fan.ha ricevuto un cartellino giallo per laditra la folla dopo essere stato sottoposto a seguito della sua avere contro le FijiNon cambiare mai, legnoso pic.twitter.com/psrvvmrkq5– FernShub (@FernShub) 21 marzo 2025Tuttavia, l’atto didi Goodwill ha sostenuto l’ira dell’arbitro Norbert Hauata che ha avvertito l’attaccante mentre tornava sul campo perché il gioco stava ancora andando avanti.