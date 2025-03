Lanazione.it - Chiusura di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino con lo spettacolo "La solita zuppa" con Maria Cassi e Leonardo Brizzi

Arezzo, 21 marzo 2025 – A volte le cose accadono, che lo si voglia o meno. Come unoche non può più compiersi, per le più varie ragioni. La sfortuna, si sa, ogni tanto ci mette lo zampino. Mercoledì 26 marzo Officine della cultura chiuderà lateatrale 2024/25 deldiSancon lo"La" con. «Lo so, ti aspettavi "Pluto" con I Sacchi di Sabbia ma abbiamo dovuto annullare l'evento, per quelle ragioni di cui si diceva. Però ci siamo dati da fare, insieme a Fondazione Toscanaonlus, per salutarci con due protagonisti di gran talento, capaci da sempre di una lettura dell'umano surreale e ironica, ricca di meraviglia e di sorrisi. Insomma ti aspettiamo per unadicon i fiocchi.