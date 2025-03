Unlimitednews.it - Chiuso l’aeroporto di Heathrow a Londra per un incendio, cancellati oltre 1.300 voli

Leggi su Unlimitednews.it

(REGNO UNITO) (ITALPRESS) – A causa di unscoppiato nella tarda serata di ieri in una sottostazione elettrica,londinese diresteràtutto il giorno. La chiusura interesserà almeno 1.351da e per.“Prevediamo notedisagi nei prossimi giorni e i passeggeri non devono recarsi in aeroporto in nessuna circostanza. I passeggeri non devono recarsi in aeroporto in nessun caso finchénon riaprirà”, fanno sapere dallo scalo.Secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco, l’si è verificato in una sottostazione di Hayes, una cittadina vicina nel distretto londinese di Hillingdon, che ha causato l’interruzione di corrente. Per precauzione circa 150 persone sono state evacuate.di, il più trafficato d’Europa, gestisce80 milioni di passeggeri ogni anno, e una media di 1.