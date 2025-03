Ilrestodelcarlino.it - Chiudono le chiese

Nel passare davanti alla chiesa monumentale di San Domenico a Modena di recente riaperta al culto, mi è tornata in mente una lettera comparsa su un giornale online il 13 ottobre dell'anno scorso, che metteva in luce il processo di laicizzazione o di chiusura dellestoriche nella città di Modena, spesso senza motivo. Nel caso di San Domenico, so per certo che la riapertura è stata possibile grazie alla caparbietà di una fedele. Questo mi spinge a fare una riflessione: quando osservo il desolante abbandono del monastero benedettino di San Pietro, vorrei chiedere a tutte le persone di buona volontà di unirsi in una battaglia corale che chieda il ripristino della dignità di quell'edificio che è una perla di architettura e il ritorno di un Ordine che nei secoli ha p erm esso alla gente di comprendere la bellezza del trascendente.