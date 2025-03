Liberoquotidiano.it - Chiara Poggi, la pista della Procura: "Analisi sui barattoli". Si stringe il cerchio su Sempio, "mai una relazione con lei"

"Non c'è mai stata unacon". Lo ribadisce Andea, indagato per concorso in omicidio con ignoti o con Alberto Stasi, alla trasmissione Quarto grado di Rete 4. Stasi è il fidanzato26enne uccisa il 13 agosto del 2007 nella sua villetta di Garlasco ed è l'unico condannato, a 16 anni di carcere. La riapertura dell'inchiesta da partedi Pavia, che ha di nuovo puntato i fari sull'amico d'infanzia di Marco, fratello di, ha riportato l'attenzione su, oggi 37enne e 19enne all'epoca dei fatti, e già indagato (e archiviato) nel 2017. Tra lui e, spiega, "non c'è mai stato nessun contatto personale non solo fisico, ma non c'è mai stata una chiamata sul cellulare, un contatto, un'uscita con amici. Non c'è e non ci può essere. Io non c'entro assolutamente nulla con il fatto.