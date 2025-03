Velvetgossip.it - Chiara Ferragni: tensioni e polemiche sul bilancio nell’assemblea di Fenice

Il 10 marzo 2025 si è svolta l’assemblea dei soci di, la società nota per i marchi di moda legati a, in un clima teso e carico di. Il verbale notarile dell’incontro, depositato una settimana dopo, ha messo in luce le divergenze tra i soci, in particolare tra Pasquale Morgese e Claudio Calabi, amministratore unico della società. Morgese ha contestato la veridicità dei conti, definendo le dizioni presentate come “strumentali e pretestuose”. Dall’altro lato, Calabi ha affermato di aver operato con la massima diligenza, sottolineando l’importanza di un aumento di capitale da 6,4 milioni di euro per garantire la continuità aziendale, dopo un2023 in rosso.Ile la situazione finanziariaDurante l’assemblea, Calabi ha presentato i dati finanziari della società, evidenziando una perdita di 6,9 milioni di euro nel 2023 e un patrimonio netto negativo di 2,9 milioni.