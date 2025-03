Velvetgossip.it - Chiara Ferragni si allena con il pilates e si chiede: «Sto facendo bene questo esercizio?»

ha sfoggiato un look sportivo composto da legging con stampa animalier, scarpe da ginnastica e una felpa, mentre si dedicava alla sua lezione di. Questa disciplina, che ha rapidamente conquistato il cuore dell’influencer, è diventata parte integrante della sua routine. Nella mattinata di giovedì 20 marzo 2025,ha condiviso un video del suomento, dove si mostrava intenta a eseguire piegamenti su un attrezzo, prestando attenzione al suo aspetto.e la passione per ilCon il commento «queen»,ha accompagnato un selfie postato sul suo profilo Instagram. Recentemente, mentre si trovava a Madrid per motivi di lavoro, ha raccontato ai suoi follower come ille consenta di rilassarsi e di mantenersi attiva in modo delicato.