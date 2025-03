Panorama.it - Chiara Ferragni salva la società Fenice, ma la guerra tra i soci è appena iniziata

Scoperchiato il vaso di Pandoro, perla vita non è stata più la stessa. Certo, definirla influencer sarebbe riduttivo. Imprenditrice, vera e propria guida nella confusione dell’epoca post-moderna, poteva contare su un esercito di milioni di followers. A cui propinare ogni qualsivoglia prodotto. Dalla moda alle skincare, dai diritti civili ai vaccini contro il Covid: il bosco verticale era il suo quartier generale. E da lì metteva in moto le masse. Credere, obbedire, combattere. Ma a suon di like. La fine dell’idillio amoroso con il rapper Fedez è stato il degno epilogo. Fu solo un’operazione di marketing? A Fabrizio Corona l’ardua sentenza. Non c’è dubbio, il pettegolezzo funziona e fa visualizzazioni. L’opinione pubblica si polarizza, tra seguaci delusi e haters ringalluzziti.