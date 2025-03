Velvetgossip.it - Chiara Ferragni presenta un hotel di lusso a Madrid, prezzi elevati per tutti

ha recentemente fatto tappa aper motivi professionali, trovando un’accoglienza calorosa presso un prestigiosodi. La nota influencer italiana sta riemergendo nel panorama della moda e della comunicazione, consolidando la sua presenza in Spagna attraverso collaborazioni con diversi marchi che l’hanno scelta come ambasciatrice.Il viaggio diNelle ultime ore,si è recata a, dove ha ripreso contatti con alcuni brand che, dopo il controverso episodio legato al marchio Balocco, stanno nuovamente puntando su di lei. Questo viaggio, che ha coinciso con un’importante occasione di lavoro, rapun passo significativo per l’influencer, che sta cercando di ricostruire la sua immagine e la sua carriera. Dopo aver partecipato alle ultime Fashion Week di Milano e Parigi,si è diretta verso la capitale spagnola, prima di rientrare in Italia per festeggiare il compleanno del figlio Leone, nato il giorno della Festa del papà.