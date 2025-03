Velvetgossip.it - Chiara Ferragni, nei verbali di Fenice emergono tensioni tra l’amministratore e i soci dissidenti

Giovedì 20 marzo 2025, si è svolta l’assemblea deidiSrl, unaetà asata a. L’incontro ha visto un acceso confronto traunico Claudio Calabi e ilo di minoranza Pasquale Morgese, che detiene il 27,5% delle quote. Il fulcro della discussione è stato l’approvazione del bilancio 2023 e la proposta di un aumento di capitale di 6,4 milioni di euro, entrambi fortemente contestati da Morgese e dai suoi rappresentanti.Il contesto dell’assembleaL’assemblea ha attirato l’attenzione dei media e degli investitori, non solo per il coinvolgimento di, figura di spicco nel mondo della moda e influencer, ma anche per le implicazioni finanziarie delle decisioni in discussione. L’approvazione del bilancio e l’aumento di capitale sono considerati passaggi cruciali per il futuro dellaetà, che ha visto un significativo sviluppo negli ultimi anni.