Chiara Ferragni | come ha guadagnato 64 milioni per Fenice nell’assemblea di bilancio? Dalle accuse di Morgese alle minacce legali il verbale ufficiale rivela tutto

Velvetgossip.it - Chiara Ferragni: come ha guadagnato 6,4 milioni per Fenice nell’assemblea di bilancio? Dalle accuse di Morgese alle minacce legali, il verbale ufficiale rivela tutto.

Leggi su Velvetgossip.it

ha recentemente ottenuto un significativo aumento di capitale di 6,4di euro per la sua società, nonostante unche ha registrato una perdita di 6,9nel 2024. La questione ha sollevato interrogativi sulla fiducia dei soci e sulla gestione interna, specialmente in vista dello scontro tra l’amministratore delegato Claudio Calabi e il socio Pasquale, che ha minacciato di intraprendere azioni.Un’assemblea turbolentaIl 10 marzo 2025, l’assemblea dei soci disi è trasformata in un acceso confronto. Le tensioni sono emerse fin dall’inizio, con Calabi che ha presentato i conti, evidenziando un calo drammatico dei ricavi, passati da 14nel 2022 a soli 2nel 2024. La situazione finanziaria della società è critica: ildel 2023 mostra una perdita di 6,9e un patrimonio netto negativo di 2,9