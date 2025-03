Velvetgossip.it - Chiara Ferragni celebra il compleanno del figlio Leone con una festa speciale

Leggi su Velvetgossip.it

Il 20 marzo 2025,hato il settimodelcon un evento esclusivo, riservato a pochi amici e familiari. La nota influencer ha voluto renderequesta giornata, tornando da un viaggio di lavoro a Madrid per organizzare tutto al meglio.Unazione intima per, per i suoi 7 anni, ha ricevuto una torta al cioccolato di grandi dimensioni, adornata con candeline pronte per essere spente, un gesto simbolico che rappresenta la tradizione dei compleanni. Quest’anno, laè stata caratterizzata da un’atmosfera più raccolta rispetto allazione dell’anno precedente, quando i genitori diavevano optato per un evento più pomposo. Nel 2024, laera stata a tema Sonic, il personaggio preferito del festeggiato, ma aveva messo in evidenza la tensione trae Fedez, che stava già affrontando una crisi coniugale.