361magazine.com - Chiamamifaro è molto più che una semplice “figlia d’arte”

Leggi su 361magazine.com

Cosa ci ha dimostrato la prima posizione dinella classifica della condotta generale di Amici 2024?Amici quest’anno specialmente, ma un po’ sempre negli ultimi anni, ha suscitato polemiche per via di uno o due concorrenti figli, in passato abbiamo visto LDA, figlio di Gigi D’Alessio, Holden, imparentato con Laura Pausini, l’anno scorso Angelina Mango,di Pino Mango e quest’annodi Cristina Parodi, giornalista.Insomma com’è normale che sia quando si respira spettacolo, arte e televisione in casa èprobabile che nella vita si voglia seguire quella strada, è sostanzialmente un’eredità genetica che ci viene tramandata, eppure questi ragazzi, vengono marchiati ancor prima di iniziare a cantare.È ovvio che avere un nomepossa essere piùper quanto riguarda la notorietà, o i contatti, ma non è scontato che chi sia figlio di qualcuno di talento, sia indipendente talentuoso anch’esso.