Biccy.it - Chi sono i due eliminati della prima puntata del serale di Amici 24

Leggi su Biccy.it

Ieri presso gli Studi Elios di Roma è stata registrata ladeldi24 che ha visto scendere in campo i 15 allievi ammessi (sarebbero stati 16, ma Dandy è stato costretto a ritirarsi poche orea causa di un infortunio). Come sappiamo, nel corsostate registrate tre manche che hanno portato a due. Chi?Laè stata Asia De Figlio, ballerinasquadra Cuccarini-Lo, team che ha perso nello scontro diretto con la squadra Zerbi-Celentano e che ha così visto finire al ballottaggio finale Asia (che ha poi avuto la peggio), Luk3 e Francesco. Nonostante sia stata laeliminata, la ballerina ha già rimediato un contratto da parte di Maria De Filippi per far parte del team dei professionisti. Dopo aver salutato compagni e insegnanti, infatti, la ragazza si è rivolta alla conduttrice per esprimerle la sua gratitudine e a sorpresa Maria le ha fatto la proposta: se lo desidera e riceverà l’approvazionedirezione artistica, potrà entrare nel cast dei ballerini professionisti.