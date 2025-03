Quotidiano.net - Chi erano Mattia e Daniele Boer, i fratelli morti nella valanga in Svezia. Ferito il terzo fratello

Stoccolma, 21 marzo 2025 - Sonopiemontesi i due sciatori italiani decedutidi Kåasavagge, in. Si chiamavano, di 45 e 50 anni, originari della Val Pellice. Lo scrive il giornale locale L'Eco del Chisone. Il– Simone, secondo il portale locale – è riuscito a rientrare alla base, il resort Niehkusi, ed è uno dei tre sopravvissuti al terribile incidente accaduto giovedìregione svedese di Abisko, quasi al confine con la Norvegia.si trovavano proprio vicino all'elicottero, fermo, insieme ad altre cinque persone - tra cui il- quando si è staccata lache gli ha travolti. È successo intorno alle 16 di ieri, giovedì 20 marzo. Chii dueAppassionati di sport, i tre franopartiti da Luserna San Giuseppe, in provincia di Torino, per una vacanza tra le più emozionanti: heliskiing sulle vette svedesi.