Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Yvonne Sciò, Stefano Dammico: “Chiesi il divorzio subito, ho cresciuto mia figlia da sola”

si è sposata con, socio fondatore di Eagle Pictures spa, ma poco dopo ha deciso di chiedere il, un matrimonio lampo, ma suggellato dalla nascita di Isabella Beatrice, unatanto amata da entrambi. Proprioparlando delha dichiarato dalle pagine di Vanity Fair: “è stato unsbagliato, sposato di corsa in quattro mesi, per l’orologio biologico, per voglia di costruire”. Non solo, la ex modella parlando delha aggiunto: “il fatto è che ci siamo lasciati, con mio, e lui poi per noi non c’è mai stato. Adesso stiamo per divorziare”.La, sulle pagine di Vanity Fair nel 2015, ha definitoun “sbagliato, sposato di corsa in quattro mesi, per l’orologio biologico, per voglia di costruire”.