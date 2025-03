Chi è il quarto finalista Grande Fratello esce il nome e anche il motivo | Loro votano per lei

Leggi su Caffeinamagazine.it

, pochi giorni alla semifinale. Lunedì 24 marzo Alfonso Signorini comunicherà l’esito del televoto e a quanto pare non ciò arà solo un eliminato ma due nel corso della serata. Non solo. Sempre stando alle anticipazioni, il pubblico assisterà all’elezione dele, colpo di scena dei colpi di scena, ungià c’è. Niente di certo, ovvio, ma a leggere i social sì.La super favorita per conquistare ilposto nella finale deldopo Lorenzo, Jessica e Zeudi è Chiara. Sì, proprio la concorrente di Trento, pur non avendo un fandom suo, può contare infatti sul sostegno dei fan di Zeudi che, dopo la lite tra l’ex Miss Italia e Shaila Gatta, sembrano aver deciso di mandare in finale lei rompendo così l’alleanza che avevano creato con gli Shailenzo.