Oasport.it - Chi affronta Lorenzo Musetti al terzo turno di Miami? Prossimo avversario: c’è un dolce precedente olimpico

è riuscito a rimontare il francese Quentin Halys e a imporsi alset in occasione del suo debutto al Masters 1000 di. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 3-6, 7-6(4), 7-5 e può così proseguire la propria avventura sul cemento statunitense, dove alincrocerà il canadese Felix Auger-Aliassime in una pirotecnica sfida tra il numero 15 e il numero 18 del tabellone.Si tratta di un successo importantissimo per il morale del toscano, che era reduce dal ko rimediato ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells contro il francese Arthur Fils e che in precedenza aveva dovutore qualche criticità in Sudamerica. Il numero 16 del mondo vuole guardare con ottimismo a questo appuntamento di prestigio e punta a farsi strada nel torneo, meritandosi gli ottavi di finale dove potrebbe incrociare il serbo Novak Djokovic.