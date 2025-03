Dilei.it - Che fine ha fatto Lorenza Mario

Leggi su Dilei.it

è una celebre showgirl italiana, nata a Camposampiero il 9 ottobre 1969. Una carriera molto varia nel mondo dello spettacolo, la sua, con inizi nel campo del ballo. Era infatti una danzatrice professionista nella compagnia Veneto Balletto. Da qui al teatro e poi alla televisione il passo è stato breve. Ecco come sono cambiate oggi la sua professione e vita privata.Chi è: la carriera oggiL’esordio teatrale perè giunto nel 1990 con La sorpresa dell’amore. In questa stessa fase ha iniziato a imporsi nel panorama televisivo, prendendo parte a programmi come Acqua calda, Il grande gioco dell’oca e Buona Domenica.Innegabilmente, però, il Bagaglino è stato lo show che le ha donato maggiore visibilità e riconoscibilità. Ha partecipato a più edizioni dell’amatissimo programma satirico, per poi recitare anche in alcune produzioni per il piccolo schermo, come Cascina Vianello e Provincia segreta 2.