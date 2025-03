Fanpage.it - Che cosa sono le politiche di coesione europee e cosa c’entrano con il piano di riarmo

Leggi su Fanpage.it

I fondi per finanziare ledi- che mirano a ridurre i divari nelle regioniuno dei principali strumenti dell'Unione. Ora se ne parla anche come in riferimento al RearmEu. Eccosta succedendo.