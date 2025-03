Movieplayer.it - Charlie e la fabbrica di cioccolato: arriva su Netflix il reality competitivo ispirato al libro di Roald Dahl

Leggi su Movieplayer.it

ha ordinato una nuova serieispirata al classico die ladi, che mescolerà avventura, dinamiche sociali e strategia di gioco.ha appena ordinato un nuovoal celebredie ladi, adattato al grande schermo prima da Mel Stuart nel 1971 e poi da Tim Burton nel 2005. La serie, The Golden Ticket, mescolerà elementi di strategia, avventura e dinamiche sociali. I concorrenti cercheranno di entrare in unadi"retro-futuristica" (tramite un biglietto d'oro, ovviamente), dove dovranno superare una serie di sfide lungo il loro percorso. Eureka Productions (nota per The Mole, Dating Around, TwentySomethings Austin) produrrà la serie per. I dettagli dele .