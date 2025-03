Oasport.it - Champions League volley 2025: il tabellone delle semifinali con Perugia. Calendario, orari, tv, streaming

Si è delineato ildella Final Four delladifemminile, che andrà in scena nel weekend del 17-18 maggio in una sede ancora da definire. Le migliori quattro squadre della massima competizione europea si daranno appuntamento per queste sfide da dentro o fuori: il sabato si disputeranno le, le due vincitrici si contenderanno il trofeo nella giornata di domenica.Ci sarà una sola squadra italiana all’evento che assegnerà il titolo:ha avuto la meglio contro Monza nel derby dei quarti di finale e si è così guadagnata il diritto di disputare la semifinale contro i turchi dell’Halkbank Ankara, giustizieri di Milano al golden set di spareggio. L’altra semifinale sarà invece un derby polacco tra lo Jastrzebski Wegiel e lo Zawiercie, si cerca la società che succederà a Trento nell’albo d’oro.