Cesena i sogni sono a tre punti di distanza Celia | Ci serve l’impresa con la Juve Stabia

La gara più importante è sempre la prossima. E’ con questo approccio che si costruisce una mentalità vincente. Però nel caso specifico del, l’impegno che aspetta il Cavalluccio dopo la sosta di questo fine settimana è davvero quello destinato a fare da spartiacque della stagione: se domenica 30 marzo i bianconeri dovessero riuscire ad affondare lache li precede di una lunghezza, conquisterebbero la quota 45che varrebbe il sesto posto, la salvezza in cassaforte e l’aria purissima di chi a quel punto potrebbe respirare il clima playoff con la consapevolezza di non avere niente da perdere. E’ una di quelle partite che valgono una stagione e nelle quali tutti sognano di essere protagonisti, compreso Raffaele, arrivato in Romagna quest’estate in cerca del rilancio personale e che da allora lavora duro per conquistare spazio e minuti alla corte di mister Michele Mignani.