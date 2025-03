Ilrestodelcarlino.it - Cesena guarda al futuro. Lo spopolamento si batte attirando nuovi talenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Meno di centomila abitanti in flessione e il recente titolo di co-capoluogo di provincia. È il fermo immagine più recente per. Uno scatto parziale, certo. Ma significativo in due direzioni. La prima: la curva demografica che non si discosta certo dalle tendenze nazionali, ma che con la spigolosità dei suoi numeri getta un interrogativo suldel territorio dove già si avverte prepotente lodi periferie e borghi montani, la pressione montante sui servizi sociali e sanitari, la carenza di manodopera nel pur ricco tessuto produttivo locale. Che ha nell’agroalimentare una delle locomotive però ad alto fabbisogno di lavoratori, locali e stranieri.continua a restare timidamente attrattiva per immigrati esteri e nostrani. Ma il grosso limite è rappresentato dalla carenza di alloggi in affitto e a prezzi abbordabili.