Ilgiorno.it - "Cerco di salire un’ora prima ma arrivo sempre in ritardo"

Leggi su Ilgiorno.it

Prendeil treno almeno condi anticipo, per essere certo di arrivare a destinazione in orario. Eppure, anche quando Roberto prende il treno, a volte gli capita di arrivare a destinazione condi. Come successo martedì. Roberto Pasino, 61 anni, è consulente finanziario e store manager di una nota società che è anche un sito di comparazione dei prezzi e delle condizioni di diversi servizi. È pure consigliere provinciale a Perledo e componente Direttivo provinciale di Azione Lecco. Martedì ha preso il treno alla stazione di Varenna, Perledo e Esino Lario alle 8.35 per essere in Centrale per le 9.40, ampiamente in anticipo per un appuntamento alle 11. "Lo faccio spesso per non correre il rischio di arrivare in, che per noi pendolari è quasi una certezza, e non essere obbligato a posticipare o cancellare appuntamenti con i clienti, che nel mio lavoro è estremamente sgradevole", racconta Roberto.