Ilrestodelcarlino.it - Centro storico: il piano di rilancio. Polo sanitario, parco e parcheggi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lavorare, abitare, vivere. Sono questi i tre pilastri delstrategico per la valorizzazione deldi Reggio, presentato ieri sera al teatro Ariosto. L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria: centinaia di cittadini e commercianti sono accorsi per ascoltare le proposte e confrontarsi sulle criticità dell’esagono. Nel corso della serata, moderata dal giornalista Andrea Bignami di Sky Tg24, l’assessora all’Economia urbana e Città storica Stefania Bondavalli ha illustrato le linee guida del, sottolineando la necessità di risposte concrete per affrontare una crisi che ha cambiato il volto del. "Non vogliamo limitarci a elencare le difficoltà, ma proporre una strategia per restituire alil suo ruolo attrattivo e produttivo" ha dichiarato. "Non esiste una soluzione immediata, ma un percorso da costruire insieme".