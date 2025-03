Ilgiorno.it - Centro biologico della Montagna. Via al progetto

Una settimana che ha preso avvio e si conclude nel segno del. Alcuni giorni fa, l’inizio in Val Poschiavo delInterreg Italia-Svizzera Smartbioval: per una nuova agricoltura biologica 4.0, tra Canton Grigioni e provincia di Sondrio, mentre oggi a Chiuro sarà illustrato ilBiologicamente Valtellina e inaugurato, alla presenza degli assessori regionali all’Agricoltura Alessandro Beduschi (nella foto) e allaMassimo Sertori, ilnella sede di via Roma del DistrettoValtellina. IlSmartbioval nasce con l’obiettivo di promuovere l’agricoltura biologicaalpina puntando su cooperazione, sostenibilità e nuove tecnologie e con un occhio di riguardo nei confronti dei giovani agricoltori, più propensi ad avvicinarsi a modalità smart nel rapporto con i diversi ambiti del lavoro.