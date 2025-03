Ilfattoquotidiano.it - Cellulari in carcere per comunicare con l’esterno, tra i 14 indagati anche l’assassino di Willy Monteiro Duarte

C’èMarco Bianchi, condannato all’ergastolo mentre al fratello Gabriele sono stati inflitti 28 anni, tra i 14 detenuti che neldi Pescara usavano i telefonipercon. Bianchi è rinchiuso dal 2023 nel penitenziario del capoluogo adriatico. L’inchiesta è stata condotta dal pm Andrea Papalia che ha firmato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari: il reato contestato ai 14 è “accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione” come riporta il quotidiano Il Centro.L’inchiesta della Procura di Pescara si riferisce a fatti avvenuti tra il 1° gennaio e il 28 marzo 2023 e conferma che a San Donato, come in altri penitenziari abruzzesi, circolanocon i quali i reclusi impartiscono ordini da dietro le sbarre. “Uno scenario che sfocia in tensioni, consente di introdurre nel penitenziariodroga – ricorda l’articolo – e degenera fino a portare a rivolte come quella di un mese fa, quando un ventiquattrenne egiziano si è suicidato e, a distanza di poche ore, è scoppiata la sommossa con le fiamme appiccate a materassi e coperte, le scene di devastazione, gli agenti intossicati e i tentativi di evasione”.