Velvetgossip.it - Cecilia Rodriguez mostra indizi di una possibile gravidanza nei suoi look recenti

Leggi su Velvetgossip.it

sta attirando l’attenzione deifan per unpancino sospetto, suscitando voci di una. Negli ultimi giorni, l’argentina ha condiviso su Instagram alcuniche hanno alimentato le speculazioni riguardo a unstato interessante.Il mistero delladiIl legame trae Ignazio Moser è nato durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, dove i due si sono conosciuti e innamorati. La bella argentina ha deciso di chiudere la sua relazione con Francesco Monte in diretta televisiva, dindo di avere un forte sentimento per Ignazio. Recentemente, la coppia ha celebrato il loro amore con un matrimonio romantico in Toscana, circondati da amici e familiari, inclusi numerosi volti noti del mondo dello spettacolo.