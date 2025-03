Gamberorosso.it - C'è un solo unico buon motivo per vedere la serie del Gattopardo. E riguarda il cibo

Se state cercando unperlaIl, ve la serviamo subito: la colazione. E, più in generale, la tavola imbandita. Ma qua ci fermiamo. La versione 4.0 del capolavoro di Luchino Visconti, ripulito e lucidato per il pubblico di Netflix, non ci ha convinto. Anzi di più: ci ha annoiato. A tratti irritato. Nonperché manca di carisma (a partire, ahimè, dal protagonista Kim Rossi Stuart che tiene tutto sottotono, registro vocale compreso) ma perché è totalmente priva di quella atmosfera isolana o, meglio, gattopardesca, che il libro di Tomasi di Lampedusa, così come il film, era riuscito a trasmettere a generazioni e generazioni. Forse la celebre frase «I siciliani non vorranno mai migliorare perché già si considerano perfetti» più che una constatazione di Don Fabrizio era un monito a non toccare quel che ha già fatto la storia.