C’è un nuovo caso che ricorda quello di Al Masri |  un altro capo della milizia libica accusato di crimini contro l’umanità in Italia

C’era andato lo scorso luglio, in occasionefinale del campionato libico ospitata dall’, a Roma e oggi è tornato nuovamente. Si chiama Abdel Ghani al-Kikli, conosciuto anche come Gheniwa, dal 2021dello Stability Support Apparatus,attiva a terra e a mare, e, scondo quanto riporta Alessia Candito su Repubblica, per l’Onu “ripetutamente coinvolta in violazioni e abusi” e per il dipartimento di Stato Usa responsabile di “nelle prigioni di Ayn Zarah e Abu Salim”. Stavolta Gheniwa, con alti papaveri del governo libico, inclusi ambasciatori e ministri, ha fatto visita a Adel Juma, ministro libico degli Affari Interni, a metà febbraio ferito in un attentato e in un ospedale romano per le cure. Le 189 pagine che lo accusano di stupri, torture e omicidiA differenza di Al, il comandante libico su cui pende un mandatoCpi, in questo, specifica Candito, non si sa se la Corte penale internazionale sia interessata a lui o agli ufficiali che lo accompagnano.