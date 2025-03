Justcalcio.com - CdS – occhi su Lucca, ecco chi è in vantaggio

2025-03-20 08:12:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS:Non solo per lo scudetto, Inter e Napoli sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato. Entrambe, infatti, hanno messo nel proprio mirino Lorenzo, centravanti dell’Udinese. A 24 anni compiuti, il bomber di Moncalieri è pronto al salto in una big. Big che, peraltro, ha già sfiorato, sia la scorsa estate, quando è cominciato il corteggiamento del Napoli, poi non concretizzatosi, sia a gennaio, con il Milan che l’aveva individuato come alternativa qualora fosse saltato l’assalto a Gimenez. E il Diavolo, peraltro, potrebbe ancora inserirsi come terzo incomodo. Più della Roma, che pure aveva espresso giudizi positivi senza però spingersi oltre, almeno fino ad ora.Necessità di alternativeOra, di fatto, si è tutto azzerato.